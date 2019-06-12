1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelleri, Yer Değiştirme Sonuçlarında Hakkaniyet ve Objektiflik Beklemektedir:
 12 Haziran 2019 10:03
Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor

Bilindiği üzere 28 Şubat 2019 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması İlişkin duyuru yayınlanmıştır. Tıklayınız.

İlgili duyuru metni üzerinde yaptığımız incelemede yer değiştirme sürecinin 8 Martta başlayıp 31 Ağustosa kadar süren uzun bir süreçten oluştuğu görülmüştür. Duyuru metninin 5. Maddesinde "Personelin nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir." denilmektedir. İlgili metindeki bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınır denirken herhangi bir objektif kıstas getirilmemiştir. Örneğin, " yönetmelikte personelin bulunduğu ilin büyüklüğüne ve nüfusuna göre en az iki adet mühendis, tekniker veya mimar bulunması durumunda ildeki üçüncü mühendis, tekniker veya mimarın yer değiştirmesi yapılabilir " gibi bir objektif kıstas bulunmamaktadır. Meslek gruplarına göre illerde enaz bulunması gereken minimum kadrolar sayılarının normlara kavuşturulması objektiflik ve hakkaniyet açısından gereklidir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği 9. Maddesinin 4. Fıkrası " İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda, alt bölgede çalışma süresini tamamlayanlara öncelik verilir. " demektedir. Aynı yönetmeliğin 5. Madde a) alt bendinde "Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur." demektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Ülke genelinde İllerin gelişmişliğine göre 6 bölgeye ayırmıştır ve 1. Bölge en gelişmiş, 6. Bölge ise en az imkanlara sahip illerdir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik gereği yer değiştirmelerin objektif olarak değerlendirilmesinde Bakanlıkça, Örneğin 5. Bölgeden Aydın İline tayin isteyen bir mimar ile 4. Bölgeden Aydın İline tayin isteyen mimarın tayin taleplerini değerlendirirken, öncelikli olarak bulundukları illerdeki mimar ihtiyacı olup olmadığına bakıldığı anlaşılmaktadır. Yer değiştirmenin Bakanlıkça değerlendirmesinde, İlk değerlendirmede mimar personelin bulunduğu ildeki ihtiyaç durumu objektif olarak Bakanlıkça değerlendirilmelidir. Bunun için de yukarıda belirttiğimiz gibi illerde bulunması gerekli minimum kadro sayıları oluşturulmalıdır. Minimum kadro sayısına ulaşıldığında Bakanlıkça ilgili illere yeni mimar-mühendisler KPSS ile atanmalıdır. Personel alımı yapılamıyorsa dahi Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası ; "2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel başka bir hizmet bölgesine atanır. Bu fıkra kapsamında yapılan atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve tercihe dair hükümler uygulanmaz." maddesi işletilmelidir. Bu vesile ile personelde gençleşme de sağlanacaktır. İlk değerlendirmenin objektif yapılması kamu vicdanı açısından önemli ve gereklidir. Çünkü birimin personele ihtiyacı var denerek, ihtiyaç olmasa dahi subjektif kararlarla personelin yer değiştirmeleri yapılmayabilir.

İlk değerlendirmede Bakanlıkça Aydın İline tayin isteyen her iki mimar için de bulundukları illerde personel ihtiyacı olup olmadığını objektif tespit edildiğini varsayalım. İkinci değerlendirmede, Bakanlığın Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince alt bölgede çalışma süresini tamamlayanlara öncelik verilmelidir. Yani daha az gelişmiş bölge olan 5. Bölgede zorunlu görev süresini tamamlayan personelin öncelikle olarak ilk tercihi olan Aydın İline ataması yapılmalıdır ve 4. Bölgedeki mimarın ikinci tercihi için de aynı objektif kıstaslara göre ataması değerlendirilmelidir.

Son olarak, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği 'nin yer değiştirmeleri 5 aylık uzun bir süreçte (Mart - Ağustos ayları arasında) gerçekleştirmesi personelin psikolojisini etkilemektedir. Bu durum çalışma verimini düşürebilmektedir. Bu konda bir çalışma yapılarak daha kısa sürede ve mümkün olunabilecek en objektif şekilde Personleninin yer değiştirmesi sürecinin sonlandırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
12 Haziran 2019 11:34		 İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
12 Haziran 2019 00:05
MEB şube müdürleri 2 yıldır rotasyon mağduru
11 Haziran 2019 10:51		 Memur, izin talebini veya şikayet başvurunu avukat aracılığıyla yapabilir mi? (2)
10 Haziran 2019 14:00
Bakanlık, Başasistanlık Sınav Tarihini Hala Açıklamadı
10 Haziran 2019 10:09		 Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
10 Haziran 2019 00:03
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
08 Haziran 2019 00:05		 TUS öğrencilerinin disiplin işlemleri hakkında DPB görüşü!
04 Haziran 2019 10:05
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
03 Haziran 2019 00:03		 Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
02 Haziran 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası11:50 - İşte mesleki ve teknik eğitimde en çok tercih edilen bölümler11:48 - Şef garsonun 'nakit yöntemi' hırsızlık sayılmadı11:45 - Dikkat güçlendirmede yeni trend: Hidden Pictures11:45 - Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!11:43 - TESK'ten 'imar barışı için süre uzatımı' talebi11:42 - O kurumun uzmanlarına Dışişlerine geçiş hakkı11:40 - Sanal ortaklık cinayetle bitti11:36 - Teröristlerin katlettiği işçilerden geriye 11 yetim kaldı11:34 - AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
11:25 - Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu11:18 - Liseliler, değişim programıyla hem gezecek hem öğrenecek11:18 - 10 bin TL maaşlı teknikerler Çorum, Konya ve Gaziantep'te yetişecek11:17 - Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı11:16 - Öğretmen adaylarının mülakat süreci başladı11:08 - YKS sınavı günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri10:55 - Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek10:50 - Muş'ta FETÖ operasyonu, memurlar dahil 33 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Faizde indirim sinyali
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikrim yok 2
e-devlet 4
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
sen 1
hayatın acı gerçekleri 3
Aramızda uçurumlar 1
netcad 3
Affetmek unutmak değildir 1
bungalov 1
eşini aldatmayan erkek 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi 22 Personel Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam