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ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.
 07 Haziran 2019 00:12
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ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

Winternitz, Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington'da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Winternitz, "Türkiye'nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi.

ABD yönetiminin bu konuda Ankara ile görüşmelere devam ettiğini belirten Winternitz, "Bu alım, Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığı ile uyuşmamaktadır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.

- Yunan Bakanın S-400 korkusu

Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye'nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Apostolakis, "Türkiye'nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

"ABD'nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna Yunan Bakan, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye'ye verilmemesini istedi.

Anadolu Ajansı
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