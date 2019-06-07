Düzce Otoyol gişeleri için yeni tarih verildi
Düzce'nin kapalı olan TEM otoyolu bağlantısı olan Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerinin Ramazan Bayramında açılacağı bildirilmişti. Hava muhalefeti dolayısıyla yetişmeyen gişeler için yeni bir tarih verildi
|07 Haziran 2019 06:40
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Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Karayolları bölge müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerinin Ramazan bayramı öncesi açılacağı daha önce bildirilmişti. Ancak hava durumunun aşırı yağışlı gitmesi sebebiyle kavşakların açılışı bir ay kadar uzamıştır.
Gölyaka Kavşağında anayolda bitümlü temel seviyesinde çalışmalar tamamlanmış olup otokorkuluk, çizgi çalışmaları bitiminde en geç bir ay içinde trafiğe açılacaktır. Kaynaşlı kavşağında ise yeraltı ve yerüstü elektrik ve doğalgaz deplaseleri kurumlar arası işler sonucu biraz gecikme yaşanmış olup bu kavşakta bir ay sonra trafiğe açılacaktır. Temmuz ayı sonlarında iki kavşağında faal olarak çalışması planlanmıştır" denildi.
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