1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tasarrufu öğreniyoruz

Düşük seviyelerde gerçekleşen kişi başı tasarruflarımız hükümet teşvikleri ve artan bilinç sayesinde gelişiyor. Buna göre, 2018'in ilk üç ayında 11,8 bin lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14,8 bin liraya çıktı. Mevduatlarda görülen yüzde 25'lik artış ise tasarrufun öğrenildiği şeklinde yorumlandı
 07 Haziran 2019 07:26
Yazdır
Tasarrufu öğreniyoruz

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin fazla ön planda olmayan sorunlarından biri tasarruf oranının düşüklüğüydü. Bireysel anlamda, parasını köşeye atmayan vatandaşın harcamalarında dikkat etmesi için gerek hükümet teşvikleri gerekse kamuoyunda farkındalık oluşturma çabaları hızlandı. Bunun da etkisiyle, 2018'de nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de kişi başına ortalama tasarruf miktarı 14 bin 876 lira hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde idi.

YÜZDE 25,7'LİK ARTIŞ

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttı. Geçen bir yılda vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu, yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

26 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da, 2019'un ocak-mart döneminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

REKLAM

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nevşehir, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak üzere toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

EN DÜŞÜK BİRİKİM DOĞUDA

  • Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu. Geçen yılın ilk çeyreği itibarıyla 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,2 artmış oldu.
  • 2018'İ SOLLADI
  • İstanbul'da kişi başı tasarruflar yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 13 lira arttığını ortaya koydu Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla İzmir üçüncü oldu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız'
07 Haziran 2019 08:11		 941 havzada 21 ürüne destek
07 Haziran 2019 07:40
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
06 Haziran 2019 12:15		 Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor
06 Haziran 2019 11:28
Brent petrolün varili 61,62 dolar
06 Haziran 2019 10:30		 Turizme 120 milyon euroluk yatırım
06 Haziran 2019 08:30
Kara yollarında durum
06 Haziran 2019 08:29		 THY Basın Müşaviri: 7 bin lira maaş alıyorum
05 Haziran 2019 23:26
Tarihi diziler, Karamürsel Sepeti satışlarını artırdı
05 Haziran 2019 21:28		 'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'
05 Haziran 2019 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - 'Tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız'08:00 - CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti07:50 - G20 zirvesinde S-400 mesaisi07:40 - 941 havzada 21 ürüne destek07:31 - Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı07:26 - Tasarrufu öğreniyoruz07:10 - Sloganlarını bile FETÖ belirliyor06:51 - Savunma sanayiinden 109 anlaşma06:40 - Düzce Otoyol gişeleri için yeni tarih verildi06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
06:10 - 4 yılda uzay koruması00:12 - ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum00:09 - Kurtulmuş: Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz00:08 - Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?00:05 - 7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları23:14 - Iğdır Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını iddiasına yalanlama23:10 - Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası22:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Sloganlarını bile FETÖ belirliyor
Kurtulmuş: Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz
7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
G20 zirvesinde S-400 mesaisi
Düzce Otoyol gişeleri için yeni tarih verildi
4 yılda uzay koruması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keten helva 2
Hoşgeldin ya mübarek 11 ay 1
Güzel biten son yoktur 4
ücretsiz ulaşım 2
becayiş isteği 1
melekleri dişi sanmak 2
uçtu uçtu 2
bodrum 1
uyum sağlayamamak 6
Kendi doğrularımız 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam