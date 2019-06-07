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Savunma sanayiinden 109 anlaşma

Yerli ve milli silahların sergilendiği, dünyanın en büyük beş savunma fuarı arasında yer alan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-19), önemli bir başarıya imza attı
 07 Haziran 2019 06:51
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Savunma sanayiinden 109 anlaşma

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen ve yoğun ilgi gören fuarın sonuç raporu açıkladı. 99 ülkeden 76 bin kişi ziyaret ettiği savunma fuarını, 26 ülkeden 396 basın mensubu takip etti. 2 bin 700 planlı görüşme yapılan ve 109 imza töreni geçekleştirilen fuarda 70 ülke, 1061 savunma sanayii firması, 3 uluslararası kuruluş, 151 heyet, 15 bakan, 13 genelkurmay başkanı katıldı. Yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli ticari bağlantılar kuruldu.

KATILIMCILAR MEMNUN

Raporda ziyaretçilerle yapılan anketin sonucuna da yer verildi. Yapılan ankette, IDEF 2019 fuarına katılan ziyaretçilerin yüzde 99'unun memnun olduğu, yüzde 96'sının bir sonraki IDEF fuarına katılacağını belirtiği kaydedildi. Ziyaretçilerin yüzde 99'unun ise fuarı iş çevrelerine tavsiye edeceğini söylediği kaydedildi. Bir sonraki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 2021 yılında yine İstanbul'da düzenlenecek.

Selçuk Böke

Türkiye
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