'Küskünler işin ciddiyetini anladı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için partisinin yürüttüğü çalışmaları gazetemize anlattı. Yalçın, özetle şunları söyledi:

Mitili İstanbul'a attık çünkü 31 Mart'ta vatandaşın yastığının, yorganının yüzünü çaldılar. 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, millet mitile yeniden yüz geçirecek ve demokrasi yatağını hazır hale getirecek. İstanbul halkı, kendi geleceği ve huzuru için Cumhur İttifakı adayını tercih ederek rahatça arkasına yaslanacak; istirahatine, işine gücüne bakacak. Vatandaşlarımız, bizim en etkin ve gayretli bir şekilde aralarında olmamızdan memnun olduğunu verdiği olumlu tepkilerle gösteriyor. Sadece doğruları, hırsızlıkları, usulsüzlükleri ve şer iş birliğinin hedeflerini anlatıyoruz. Onlara Cumhur İttifakı adayının kazanması durumunda neler olacağını anlatıyor, eski İstanbul'dan bugüne gelinen noktayı detaylarıyla hatırlatıyoruz.

CHP'NİN BAŞARISIZLIĞI HAFIZALARDA

İstanbul'da yüzler gülüyor. İstanbul halkı da Cumhur İttifakı adayının kazanacağından en az bizim kadar emin. Her ne kadar atalarımız "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" dese de hep böyle olmuyor. İstanbul halkının hafızasında, geçmişte CHP'li başkanların başarısız belediye hizmetlerinin oluşturduğu güvensizliğin devam ettiğini, bunların hafızalardaki tazeliğini koruduğunu gözlemliyoruz.

VATANDAŞ BU DEFA İŞİ SIKI TUTACAK

Binali Yıldırım Bey'in 23 Haziran'da ipi göğüsleyeceğinden şüphemiz yok. En iyi anket, bizzat halkın içinde olup vatandaşlarla temas kurularak yapılıyor. Dernek ve vakıflar dahil, hemşehri kuruluşları vasıtasıyla bütün toplum kesimleriyle bir araya geliyor, onların nabzını tutuyoruz. Bizim kampanyamız öylesine ses getirdi ki, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen, küskün davranan insanların da işin önemini idrak ettiğini görüyoruz. Göreceksiniz, 23 Haziran'da rekor bir katılım olacak. Vatandaşlar bu defa işi daha sıkı tutacak. Oy çalarak İstanbul'da tecelli eden iradeyi yolsuzluk ve hukuksuzluklara kurban etmek isteyenlere gereken dersi bizzat İstanbullular verecek.

ASIL MAĞDUR BİNALİ YILDIRIM

('Ekrem İmamoğlu mağdur oldu' iddiası) Daha dereyi görmeden paçaları sıvayan, yargının vereceği nihai kararı beklemeden başkan havalarına giren CHP'nin adayı, mazbatası iptal edilince oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi tepinmeye, ağlayıp sızlamaya başladı. Yerinde bir yargı kararından mağduriyet çıkarma çabası, suçu tescilli bir mahkümun haksızlığa uğradığını iddia etmesi kadar gülünç olmuştur. Bize göre asıl mağdur edilen, hakkı yenen, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'dır. YSK'nın gerekçeli kararında, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının, yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiğinin görüldüğü belirtiliyor. Görünen o ki oyların çalınabilmesi için uygun zemin hazırlanmış.

KAYBEDECEKLERİ İÇİN FAZLA GÜRÜLTÜ ÇIKARIYORLAR

31 Mart'taki yolsuzluk ve hırsızlıkların görmezden gelineceğini sanan CHP, İP ve HDP'nin sözcüleri, 'YSK'de hakimlerin olduğuna inanıyoruz' diyorlardı. Var olduklarına inandıkları hakimlerden iptal kararı çıkınca onlara demediklerini bırakmadılar. CHP lideri Kılıçdaroğlu YSK'ya edepsiz ve seviyesiz ifadeler kullanarak saldırdı. Neden? Çünkü oyunları bozuldu. Amaçları İstanbul Belediyesini usulsüzlükle ele geçirip CHP, İP, HDP, PKK ve FETÖ ile birlikte yönetmek, aralarında rantı üleşmekti. Haklıysanız zaten 23 Haziran'da da haklılığınızı millet teslim eder. Malum cephe 23 Haziran'da kaybedeceğini görüyor, biraz da bu yüzden fazlaca gürültü çıkarıyor.

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İSTANBUL HALKI BİNALİ BEY'İN HAKKINI BİNALİ BEY'E VERECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bazı partilerin adaylarını geri çekmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 31 Mart seçiminin iptalinden sonra vatandaş pür dikkat olanı biteni takip ediyor. Dün kendi adayınızı çıkaracaksınız bugün bir başka parti lehine adaylıktan çekileceksiniz. Kimse İstanbul halkını enayi yerine koymasın. Zillet ittifakı adayının lehine seçimden çekilenler, kendilerine verilen emanet oyların istedikleri istikamette kullanılacağını sanıyorlarsa aldanıyorlar. İstanbul halkı, 23 Haziran'da Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edecek, yani Binali Bey'in hakkını Binali Bey'e verecektir.

SLOGANLARINI BİLE FETÖ BELİRLİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP adayının kullandığı "Her şey güzel olacak" sloganını FETÖ'nün belirlediğini ifade ederek şunları söyledi: FETÖ'nün medya ayağında bu işi yürütenlerin başında, bir zamanlar MHP aleyhinde yazılar yazarak cemaatini yönlendiren gazeteci Emre Uslu geliyor. Sözde 'Her şey güzel olacak' lafı, Emre Uslu'nun sadece üslubu değil, bilerek kullandığı bir yöntemin kelimelere dökülmüş hali. Bu ifade, CHP'nin adayı tarafından İstanbul bağlamında kelimesi kelimesine mesaj olarak kullanıldı. Buna tesadüf demek için aptal veya enayi olmak lazım. 31 Mart seçimlerinde kripto FETÖ unsurları Cumhur İttifakı aleyhinde canhıraş faaliyet gösterdi. FETÖ'cülerin İstanbul seçiminde de CHP'nin adayı lehine çalıştığı, bazı sandık görevlilerinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlardan ayan beyan anlaşılıyor ki İstanbul seçimlerinde şer cephesinin müşevvik ve muharriki FETÖ. Baksanıza sloganlarını bile onlar belirliyor.

CHP'NİN ADAYI KANDİL'İN DE ADAYI

Yalçın, terör örgütü PKK'nın sözde bazı üst düzey yöneticilerinin İmamoğlu'na destek çağrısına tepki göstererek şöyle konuştu: Yurt içindeki PKK unsurları bitme noktasına geldi. Örgüt yıkılırken kendine yaslanacak komşu ağaç aradı ve aradığını da CHP-İP-SP ittifakında buldu. 23 Haziran'da da şer ittifakına destek verecekler. İstanbul'da belediyeyi CHP alırsa PKK militanları çeşitli bahanelerle kadrolaşacaktır. CHP'nin adayı sadece zillet ittifakının değil, Kandil'in de adayı.

EBRU KARATOSUN