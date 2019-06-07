CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da tatil yaptığı sırada geçirdiği beyin kanamasını sonucu hayatını kaybetti
|07 Haziran 2019 08:00
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, Arslan'ın Twitter hesabından duyuruldu.
Kazım Arslan'ın Twitter hesabından paylaşılan ölüm haberinde şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Değerli milletvekilimizin cenazesi, daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli'de defnedilecektir"
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