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ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı

Washington yönetiminin ABD'de F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.
 07 Haziran 2019 09:27
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ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edildi.

Washington yönetimi S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı personel ABD'nin Arizona eyaletindeki Luje Hava Üssü'nde F-35'in kullanımı ve bakımı konusunda eğitim almaya devam ediyor. Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Washington'un kararının eğitim alan mevcut personele yönelik olmadığını, Arizona'daki pilotların eğitiminin devam edeceğini ifade etti.

Arizona'daki Luke Hava Üssünde TSK'ya bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.

HAZİRAN'IN İLK HAFTASINA KADAR SÜRE TANINDI İDDİASI

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100'lık sipariş vermişti.

Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş yönünde bir haber çıkmıştı. Söz konusu süre bugün doluyor. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.

Hükümet Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI RİSKİ

Savnma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını da ifade etmişti.

Geçen hafta bir konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı vekili Katie Wheelbarger, Türkiye'nin S-400'leri alıım işlemini tamamlamasının F-35 programı için yıkıcı sonuçları olacağını söylemiş, "S-400 F-35'leri vurmak için tasarlanmış bir Rus sistemi. Rusya'nın böyle bir istihbarat edinme fırsatını kaçıracağını düşünmek mantıksız olur" demişti. Reuters haber ajansı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yeni pilotların gelişinin durdurulduğu yönündeki bilgiyle ilgili yorum yapmadığını, ancak Ankara'ya Patriot hava savunma sistemi satışında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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