1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobilde ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
 07 Haziran 2019 09:33
Yazdır
Otomobilde ölü bulundu

İzmir Çevre Yolu Ataşehir yol ayrımı mevkisinde park halindeki 34 BFB 879 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içindeki kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin 49 yaşında Abdülmenan Akkartal olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir ateşli silah veya kesici, delici alet izine rastlanmayan Akkartal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek
07 Haziran 2019 11:35		 Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren '3 işaret'
07 Haziran 2019 11:25
Evrensel insan hakları mesajı: Veda Hutbesi
07 Haziran 2019 11:24		 Yıldırım'dan, Kazım Arslan için başsağlığı mesajı
07 Haziran 2019 10:53
Adana'da cinayet: 27 yaşındaki genç öldürüldü
07 Haziran 2019 09:45		 Kara yollarında durum
07 Haziran 2019 09:37
Tokat'ta üretilen İHA'lar güvenlik güçlerinin hizmetinde
06 Haziran 2019 16:41		 Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor
06 Haziran 2019 11:50
Özel çocuklar kodlamayı origamiyle öğreniyor
06 Haziran 2019 11:29		 Hakkari'de şehit asker için tören
06 Haziran 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
Sloganlarını bile FETÖ belirliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kazım arslan 1
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 1
kızdığını yapmak 5
11.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
çıktığı kızlarla övünen erkek 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 1
Binary sistem 1
Mansa musa 2
keten helva 2
anatoly dyatlov 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam