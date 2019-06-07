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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,8320 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı
 07 Haziran 2019 09:34
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8300 liradan alınan dolar, 5,8320 liradan satılıyor. 6,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olarak belirlendi.

3,5 günlük bayram tatili öncesi, kapanışta doların satış fiyatı 5,8720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5810 lira olmuştu.

Anadolu Ajansı
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