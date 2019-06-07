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Köpekten kurtulmanın en iyi yolu kaçmamak!

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi temsilcisi Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş: Koşarak gelen köpek ya da köpeklere karşı ağaç olmanız gerekiyor. Çocuklara öyle anlatıyoruz, çünkü köpekler ağaçlarla ilgilenmiyor
 07 Haziran 2019 10:00
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Köpekten kurtulmanın en iyi yolu kaçmamak!

Meclis Hayvan Hakları Komisyonu, hayvana eziyet, şiddet ve kötü muameleye karşı yapılacakları ele alırken komisyonda, sık sık yaşanan köpek ısırma vakalarına karşı alınabilecek önlemler de gündeme geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi temsilcisi Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş, köpek ısırmalarına karşı çocuklara okullarda eğitim verilmesini önerdi. Demirbaş, dünyanın her yerinde köpek ısırmalarını engellemek üzere "Dog bite prevention" diye eğitim programlarının başlatıldığını Türkiye'de de bu programın okullarda ders olarak okutulabileceğini söyledi. Demirbaş şu bilgileri verdi:

TANIŞIRKEN KÖPEK SAHİBİNDEN VE KENDİSİNDEN İZİN İSTEYİN: Bir köpek yalnızsa, yanında sahibi yoksa ona yaklaşmayın. Eğer sahibi yanındaysa izin isteyin.

KÖPEĞİ BAŞTAN, TEPEDEN SEVMEYE ÇALIŞMAYIN, TEHDİT OLARAK ALGILAR: Köpek sevdiğimiz zaman direkt önden yaklaşırız. Baştan, tepesinden sevmeye çalışıyoruz. Bu yanlış, köpek bu sevme şeklini büyük bir tehdit olarak algılar. Çünkü karşısında yabancı bir insan var ve direkt göz teması kuruyor.

GÖZ TEMASINI KAÇIRIYORSA ZORLAMAYIN: Köpek siz arkadaşlık teklif ettiğinizde sizi geri çevirebilir, eğer canı sıkkınsa, hastaysa sizinle tanışmak istemiyor olabilir. Göz temasını kaçırıyorsa, arkasını dönüyorsa size net olarak 'Ben bunu istemiyorum' diyordur. Zorlamayın.

KÖPEĞİN 'DUR' NOKTASINI İYİ OKUYUN: Bir köpek vücut diliyle karşı tarafa 'Bu işi bitirelim' mesajını çok net veriyor aslında. Her köpeğin bir 'Dur' noktası var, aynı bizde olduğu gibi. Bu yüzden köpeğin dur noktasını, stres işaretlerini iyi okuyun.

KOŞARAK GELEN KÖPEĞE KARŞI AĞAÇ OLUN: Çocuklarca ve yetişkinlerce özellikle şu soruluyor: 'Peki, bir köpek bana koşarak geliyorsa ya da bir sürü benim üstüme doğru koşuyorsa ne yapmam gerekiyor? Taş mı alacağım, çömelecek miyim?' Koşarak gelen köpek ya da köpeklere karşı ağaç olmanız gerekiyor. Çocuklara öyle anlatıyoruz, çünkü köpekler ağaçlarla ilgilenmiyor.
Sabah
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