Sosyal medyadan alışverişe dikkat!
Sosyal medya alışverişleri genellikle faturasız oluyor. Tüketicinin elinde, istediği ürün gelmediğinde hakkını arayabilmek için hiçbir belge bulunmuyor.
|07 Haziran 2019 10:15
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Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED) Başkanı Osman İlhan "Şu ana Instagram, Pinterest gibi ağlardan giyim, elektronik eşya, cep telefonu ve kişisel bakım ürünleri alışverişi yapılıyor. Sahte satıcı orijinal ürünü web sayfası üzerinden kopyalıyor, kendi sayfasında kullanıyor, kapıda ödeme imkanı diyor ve tüketici bu söze kanıyor. Fakat kargo elemanları ödemeyi almadan önce açtırmıyor. Kargocu parayı alıp hemen uzaklaşıyor.
Tüketici 'Nasılsa telefon numarası var' deyip güveniyor.
Görüşmeler WhatsApp üzerinden yapılıyor ama kötü niyetli kişi sizi engellediğinde bir şey yapamıyorsunuz" diyor.
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