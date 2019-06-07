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Plajda skandal başörtülülere yer yok!

İzmir Alaçatı'daki ISOLEE BEACH'te, başörtülü bir kadın ve ailesi, önceden rezervasyonları olmasına rağmen "Yer yok" denilerek plajdan çıkarıldı. Yapılan bu ayrımcılık, büyük tepki çekti
 07 Haziran 2019 10:17
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Plajda skandal başörtülülere yer yok!

RESMEN AYRIMCILIK YAPTILAR

Bayramda Çeşme Alaçatı'daki Isolee Beach'e giden bir aile, 400 lira ödeyerek plaja girdi. Sekiz kişilik ailede bulunan başörtülü bir kadın, haşema ile denize girmek istedi. Ancak kısa süre sonra yanlarına gelen bir görevli, aileden dışarı çıkmalarını istedi.

İzmir Alaçatı'da tesettürlü kadını İsole Beach isimli plajdan kovdular!

Önceden plajı arayıp yer ayırttıkları halde; rezervasyon sorunu gerekçe gösterilerek, aileye plajı terk etmeleri için baskı yapıldı.

Bu skandal olayı yaşayan tesettürlü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi.

Sekiz kişilik aile, Isolee Beach'e girmek için toplam 400 lira ödedi. Ellerinde fatura olmasına rağmen plajdan çıkarıldılar.

İŞTE YÜKSEL AYTUĞ'UN KONUYLA İLGİLİ YAZISI

BUNUN ADI FAŞİZM

Atv'de izlediğim haber, bayramda tüm tadımı, tuzumu kaçırdı. Sekiz kişilik aile, 400 lira ödeyerek İzmir Alaçatı'daki bir beach club'a rezervasyon yaptırmıştı. Tam çoluk çocuk şemsiyelerin altına eşyalarını yerleştirmek üzereyken bir görevli gelip yer olmadığını söyleyerek dışarı çıkmalarını istedi. Çünkü içlerinden biri tesettürlüydü ve haşema denilen özel bir kıyafetle denize girmek istiyordu. Plaj görevlileri tabii ki bu gerekçeyi dillendirmediler ama niyet gayet açık ve seçikti. Peki ya bayram hani uzlaşma, kardeşlik, paylaşma vesilesiydi? Hani farklılıklar bizim zenginliğimizdi? Hani bu çağda insanların kıyafetlerine karışmak en büyük çağdışılıktı? O plajda uygulanan resmen faşizmdir, ayrımcılıktır. Olan biten, şortlu kızın otobüste tekmelenmesinden hiç de farklı değildir. Şimdi bu olaya gösterilecek tepkileri bekliyorum. Çok mu beklerim acaba?
Sabah
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