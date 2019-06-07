Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi teklifine bir madde ekleterek geçici süre kademeli terhis uygulamasını hayata geçirmesi bekleniyor.
|07 Haziran 2019 10:29
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Askerliği 6 aya indirecek olan yeni sistemin bayramdan önce yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Siyasi partilerin bayramdan önce güvenlik zaafiyeti oluşturacağı çekincesi ve aceleye getirilmemesini istemesi nedeniyle bayramdan sonrasına kalması kararlaştırılmıştı.
Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptığı açıklamada teklifin bayramdan sonra 11 Haziran'da görüşüleceğini belirtmişti.
Teklif mevcut haliyle yasalaşırsa yaklaşık 130 er terhis olma imkanına kavuşacak.
Tek seferde bu kadar fazla askerin terhis olması durumunda eğitimli er ve erbaş açığı çıkabilir. Bu gerekçeden dolayı Milli Savunma Bakanlığı, teklife bir madde ekleterek geçici süre kademeli terhis uygulamasını hayata geçirmesi bekleniyor.
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