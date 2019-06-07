Pençe'de komandolar Kandil'e ilerliyor
|07 Haziran 2019 10:19
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Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilerek, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 43 olduğunu açıkladı. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, İHA Bayraktar silahlı 2 PKK'lı teröristi tespit etti. F-16'lar tarafından bölgede gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hakurk'ta özel eğitimli komandolar, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Komandolar Kandil'e doğru ilerlerken, Hakurk'ta teröristlerden temizlenen alanlarda strateji noktalara geçici askeri üs bölgeleri kuruldu. Teröristlerin bırakıp kaçtıkları bölgelerde bomba uzman ekipleri tarafından yapılan arazi-tarama çalışmalarında, tuzaklanmış el yapımı patlayıcı/ mayın bulunarak imha edildi. Sığınak, barınak ve uçaksavar mevzileri de kullanılamaz hale getirildi.
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