Dünyanın en mutlu ülkeleri

Yeterli miktarda mutluluk hormonu (seratonin) salgılandığında kişilerin ruh hali ve davranışları pozitif yönde etkilenir. Şimdi bunun bir de toplumlar düzeyinde gerçekleştiğini düşünün. Natürel bir antidepresan olarak sürekli huzurlu ve neşeli olabilmek her toplumun başına gelebilecek bir durum değil elbette. Toplumsal mutluluğun da tıpkı bireysel mutlulukta olduğu gibi birçok etmeni var. biletall blog, OECD'nin hazırladığı araştırmanın sonuçlarına göre geçen sene dünyanın en mutlu ülkelerinin hangileri olduğunu ve bunun sebeplerini araştırdı...

Finlandiya - Orman ve göller ülkesi

İskandinavya yarımadasında yer alan, başkenti Helsinki olan, dünyanın en mutlu insanlarının burada yaşadığı duyulduğunda merak etmemek ve kıskanmamak mümkün olmayan, birinci sıradaki ülke: Finlandiya... Gerek kültürü ve sosyal hayatı sebebiyle gerek neredeyse yarısının ormanlarla, bir kısmının ise göllerle kaplı olması, yani muhteşem bir coğrafyaya sahip olması özelliğiyle bazı yerlerinde güneşin iki ay boyunca hiç batmadığı Finlandiya; mutluluğuna şaşılmayacak bir ülke. Yazın ve kışın ayrı ayrı göz kamaştırıcı olan Finlandiya, kuzey ışıklarını görebildiğiniz bir başka lokasyon olarak ön plana çıkıyor...

Norveç - Rengarenk ve masalsı

İskandinav ülkesi Norveç, adeta bir mutluluk diyarı. Sakin, huzurlu, yemyeşil; aynı zamanda mimarisiyle rengarenk ve masalsı. Fiyortlarıyla akılları baştan alacak kadar güzel, tabiatı ve iklimiyle ömre ömür katacak kadar muhteşem bir ülke...

Danimarka - Dünyanın en yeşili

Bir başka İskandinav ülkesi; Danimarka. Dünyanın en yeşil ülkelerinden birisi olan Danimarka; ılıman iklimi, gelişmiş karma ekonomisi, sosyokültürel hayatı, göz

kamaştıran mimarisi ile vatandaşlarına oldukça iyi imkanlar sunmakta...

İzlanda - Volkanik ada üzerinde

Bir ada ülkesi var sırada. İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, volkanik bir ada üzerinde kurulmuş bir devlet. Tabiatı ve iklimi halihazırda mutluluk hormonu salgılamak için yeterli bir sebepken eylül ve mart ayları arasında görülen kuzey ışıkları bu ülkeyi bir masal dünyasına dönüştürür. Ekonomi ve sosyal hayat İzlanda'da oldukça iyi durumda. Bütün bunların yanı sıra bolca balık tüketen İzlanda, en mutlu ülkeler listesinde 4. sırada bulunuyor.

İsviçre - Çikolatanın başşehri

Tartışılacak hiçbir gündemi olmadığı için kimi zaman parlamentonun bile açılmadığı, huzur dolu bir ülkeden selamlıyoruz şimdi de sizi: İsviçre... Çalışma şartları, eğitim kalitesi, sağlık sistemi, bilime olan katkısı, hayat kalitesi ve refah seviyesi, hepsi üst düzey. Böyle bir ülkenin, dünyanın en mutlu ülkeleri arasına 5. sıradan girmesi pek de şaşırtmıyor.

Hollanda - Hoşgörü üst düzeyde

Kişi başına düşen gelirde üst sıralarda yer alan, farklı birçok kesime hoşgörüsü ile bilinen, güvenlik, istihdam, sosyal hayat ve sağlık gibi konularda oldukça avantajlı olan Hollanda, vatandaşlarına sunduğu imkanlarla onları dünyanın en mutlu insanları arasına sokabilmeye senelerdir muvaffak oluyor.

Kanada - Şehirler tabiatla iç içe

Modern, güler yüzlü ve iyi eğitimli insanları, doğa ile iç içe şehirleri, zengin ve refah bir ülke olması, güvenlik, sosyal hayat gibi konularda avantajlar sunması, Kanada'yı yaşanabilir bir ülke olarak öne çıkaran özelliklerden. Şüphesiz bütün bu imkanlar kendi halkının da mutluluk seviyesini artırıyor ve Kanada en mutlu ülkeler sıralamasında 7. oluyor.

Yeni Zelanda - Burası tabiat harikası

Büyük Okyanus'un en güzel ada ülkelerinden biri var sırada. Yemyeşil yağmur ormanları, sahilleri ve buzullarıyla birçok tabiat harikasını aynı anda sergileyen Yeni Zelanda, mutluluk endeksi listesine 8. sıradan giriyor. Yeni Zelanda aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinde bütün dış mekan çekimlerde kullanılarak "Orta Dünya"ya hayat vermiştir.

İsveç - Pahalılık vız geliyor

İskandinav ülkelerinden İsveç, dünyanın en aile dostu ülkeleri arasında gösteriliyor. Hayat maliyetlerinin oldukça yüksek olmasına rağmen ailelere yapılan devlet destekli para yardımları, uzun doğum izinleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, beş haftalık yıllık izinler ve yeşil tabiatı bu ülkede yaşayan insanların mutluluklarının temel sebepleri...

Avustralya - Muhteşem iklime sahip

Listeye 10. sıradan giren Avustralya; uçsuz bucaksız altın rengi kumsallarıyla ve yılın her döneminde muhteşem iklimiyle coğrafi olarak bir adım önde. Yirmi dört milyonluk nüfusuyla Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında dünyadan bağımsızlığını ilan etmişçesine salınan Avustralya, sevimli kangurularıyla meşhur. Avustralya'nın resmi Instagram hesabı da mevcut.

İrfan Özfatura