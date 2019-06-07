Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek
|07 Haziran 2019 10:59
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6 TEMATİK BAŞLIK
Destek için üst limiti 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yapılacak. 10-31 Haziran arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında ön başvuru yapılabilecek.
ÖDEMELER 2020'DE
TGB'lerin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından uygun görülen yeni iş fikirleriyle 20-29 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK'a 2. aşama başvurusunda bulunulabilecek. Daha sonra ekim-kasım aylarında 2. aşama panel değerlendirmeleri yapılırken, aralıkta desteklenmeye hak kazanan girişimciler duyurulacak. 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla destek ödemeleri başlayacak.
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