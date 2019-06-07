1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek

TÜBİTAK, akıllı ulaşımdan enerji ve temiz teknolojilere kadar birçok alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin TL destek sağlayacak. Yenilikçi iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki ilk çağrısına başvurular 10 Haziran'da başlıyor
 07 Haziran 2019 10:59
Yazdır
Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek

6 TEMATİK BAŞLIK

Destek için üst limiti 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yapılacak. 10-31 Haziran arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında ön başvuru yapılabilecek.

ÖDEMELER 2020'DE

TGB'lerin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından uygun görülen yeni iş fikirleriyle 20-29 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK'a 2. aşama başvurusunda bulunulabilecek. Daha sonra ekim-kasım aylarında 2. aşama panel değerlendirmeleri yapılırken, aralıkta desteklenmeye hak kazanan girişimciler duyurulacak. 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla destek ödemeleri başlayacak.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek
07 Haziran 2019 11:35		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Haziran 2019 11:26
TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı
07 Haziran 2019 10:53		 Sosyal medyadan alışverişe dikkat!
07 Haziran 2019 10:15
Borsa güne yükselişle başladı
07 Haziran 2019 10:09		 Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
07 Haziran 2019 09:34
941 havzada 21 ürüne destek
07 Haziran 2019 07:40		 Tasarrufu öğreniyoruz
07 Haziran 2019 07:26
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
06 Haziran 2019 12:15		 Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor
06 Haziran 2019 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
Sloganlarını bile FETÖ belirliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim sistemi 2
Babaya hediye almak 3
aleksandr akimov 1
kazım arslan 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 2
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
11.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
Güzel biten son yoktur 4
melekleri dişi sanmak 2
bodrum 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam