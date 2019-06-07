1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Huawei yaptırımına Facebook'ta katıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi
 07 Haziran 2019 11:01
Yazdır
Huawei yaptırımına Facebook'ta katıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.

NTV'nin aktardığına göre Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.

Karar zaten Huawei telefon ile uygulamaları kullanan kullanıcıları etkilemiyor. Yapılan açıklamaya göre, Huawei telefonu ile hali hazırda bu uygulamaları kullananlar, uygulamaları kullanıp güncelleme almaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'ta sorun mu var?
06 Haziran 2019 13:43		 Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı
06 Haziran 2019 12:36
Apple iTunes'u kapatıyor
05 Haziran 2019 23:11		 Çelikten sağlam nanoselüloz film üretti
05 Haziran 2019 21:00
Toplu mesajlar tepki görüyor
05 Haziran 2019 20:13		 'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'
05 Haziran 2019 15:39
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
05 Haziran 2019 15:31		 Bayram harçlıkları artık 'dijital'den
04 Haziran 2019 17:53
Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması
04 Haziran 2019 13:03		 Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro
03 Haziran 2019 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
Sloganlarını bile FETÖ belirliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğün anasını ağlatmak 1
11.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
Kağıt helva arası dondurma 1
bayramlar bayram ola 1
Gölge ve kemik 1
Empoze etmek 4
Sözde tenkit 2
Binary sistem 1
trt spor'un müthiş algı çalışması 1
keten helva 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam