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Ege'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.29'da merkez üssü Manisa Gölmarmara olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
 07 Haziran 2019 11:20
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Ege'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.29'da merkez üssü Manisa Gölmarmara olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 6.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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