Ege'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.29'da merkez üssü Manisa Gölmarmara olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|07 Haziran 2019 11:20
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|15 Temmuz Gazi'sinin ilk sözleri yine 'vatan' oldu
07 Haziran 2019 11:22
|Dünyanın en mutlu ülkeleri
07 Haziran 2019 10:57
|Belediyelere 2.5 milyarlık atık desteği
07 Haziran 2019 10:36
|Plajda skandal başörtülülere yer yok!
07 Haziran 2019 10:17
|Köpekten kurtulmanın en iyi yolu kaçmamak!
07 Haziran 2019 10:00
|CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
07 Haziran 2019 08:00
|Düzce Otoyol gişeleri için yeni tarih verildi
07 Haziran 2019 06:40
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
07 Haziran 2019 06:30
|4 yılda uzay koruması
07 Haziran 2019 06:10
|Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası
06 Haziran 2019 23:10