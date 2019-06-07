MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema
|07 Haziran 2019 11:46
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adını kullanan 53 bin 266 kurumun internet siteleri için iki yeni tema tasarlandı.
MEB'e bağlı tüm okul ve kurumların kurumsal internet siteleri, 2012'den itibaren Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan içerik yönetim sistemi üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda içerik yönetim sisteminde bulunan tasarımlara iki yeni tema ekleyen Bakanlık, bunu tüm devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adına sahip 53 bin 266 kurumun hizmetine sundu.
İsteyen okul ve kurumlar, internet sitelerini bu yeni tasarımları tercih ederek düzenleyebilecek.
- Tüm cihazlarla uyumlu
Bakanlıkça hazırlanan yeni temalar, tüm cihazlarla uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanırken, kullanılan desenler, renk tonları, logonun kullanım şekilleri ve yazı karakterleri "Kurumsal Kimlik Kılavuzu" ile uyumlu hale getirildi.
Ayrıca tasarımlarda kullanılan bileşenler görsellik ve uygulanabilirlik adına estetik unsurlar göz önünde bulundurularak dizayn edildi. İçerik, tasarım ve erişilebilirlik Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu'na uygun olarak kullanılabilir hale getirildi.
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