1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

Milli Eğitim Bakanlığınca devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adına sahip 53 bin 266 kurumun internet siteleri için iki yeni tasarım hazırlandı- İsteyen okul ve kurumlar, internet sitelerini, tüm cihazlarla uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanan yeni temaları tercih ederek düzenleyebilecek
 07 Haziran 2019 11:46
Yazdır
MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adını kullanan 53 bin 266 kurumun internet siteleri için iki yeni tema tasarlandı.

MEB'e bağlı tüm okul ve kurumların kurumsal internet siteleri, 2012'den itibaren Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan içerik yönetim sistemi üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda içerik yönetim sisteminde bulunan tasarımlara iki yeni tema ekleyen Bakanlık, bunu tüm devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adına sahip 53 bin 266 kurumun hizmetine sundu.

İsteyen okul ve kurumlar, internet sitelerini bu yeni tasarımları tercih ederek düzenleyebilecek.

- Tüm cihazlarla uyumlu

Bakanlıkça hazırlanan yeni temalar, tüm cihazlarla uyumlu çalışabilecek şekilde tasarlanırken, kullanılan desenler, renk tonları, logonun kullanım şekilleri ve yazı karakterleri "Kurumsal Kimlik Kılavuzu" ile uyumlu hale getirildi.

Ayrıca tasarımlarda kullanılan bileşenler görsellik ve uygulanabilirlik adına estetik unsurlar göz önünde bulundurularak dizayn edildi. İçerik, tasarım ve erişilebilirlik Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu'na uygun olarak kullanılabilir hale getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
07 Haziran 2019 13:02		 Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
07 Haziran 2019 13:00
Kadın mühendis adaylarından enerji tasarrufu sağlayan yazılım
07 Haziran 2019 12:59		 Kansere rağmen ikiz doğurdu
07 Haziran 2019 12:47
Ankara İtfaiyesinden 'göl ve barajlara girmeyin' uyarısı
07 Haziran 2019 12:38		 Adana'daki gazeteciye silahlı saldırıda 4 gözaltı
07 Haziran 2019 12:24
'Obruk oluşumunun en önemli nedeni yer altı suyunun kullanılmasıdır'
07 Haziran 2019 12:02		 Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek
07 Haziran 2019 11:35
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren '3 işaret'
07 Haziran 2019 11:25		 Evrensel insan hakları mesajı: Veda Hutbesi
07 Haziran 2019 11:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nasıl olsa 2
insanın kendisine zarar vermesi 5
kitap kokusu 2
uçurmak 2
Temizlik yapan erkek 1
becayiş isteği 1
09.06.2019 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 1
bu vali tam bir it 3
Allahyar sayyadmanesh 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam