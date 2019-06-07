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Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığınca, son 10 yılda 14 bin 588 bilimsel araştırma projesine 7,2 milyar lira destek sağlandı- Bu dönemde çevre bilimlerinden sağlığa, elektronikten savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda desteklenen proje sayısı yüzde 85 artarak geçen yıl bin 692'ye ulaştı
 07 Haziran 2019 11:35
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Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek

DİLARA ZENGİN - TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2009-2018 döneminde toplam 14 bin 588 bilimsel araştırma projesine 7,2 milyar lira destek verildi.

Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesini büyütmeye yönelik çalışmalar sürerken, akademisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacılara ARDEB bünyesindeki farklı programlarla sağlanan finansal destekler de arttı.

Bu kapsamda, öncelikli alanlarındaki Ar-Ge projeleri, genç araştırmacıların kariyerlerini geliştirme amaçlı projeler, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hazırlanan projeler desteklenirken, üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerle de ulusal çaptaki yeni fikir ve ürünlere önemli imkanlar sunuldu.

AA muhabirinin, "TÜBİTAK Akademik Destek İstatistikleri"nden yaptığı derlemeye göre, 2009-2018 döneminde ARDEB destek programlarına toplam 77 bin 868 proje önerisiyle başvuruldu.

Son 10 yılda toplam 14 bin 588 projenin desteklenmesine karar verilirken, bunlara 7,2 milyar lira kaynak aktarıldı.

- Desteklenen proje sayısında önemli artış

ARDEB tarafından desteklenen projelerin sayısında son 10 yılda dikkati çeken bir artış görüldü.

Söz konusu destek programlarına 2009'da 4 bin 910 proje başvurusu gelirken, 2018'de sayı 9 bin 199'u buldu.

Çevre bilimlerinden sağlığa, elektronikten savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda desteklenen proje sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde 85 artarak geçen yıl bin 692'ye ulaştı. Bu rakam 2009'da 911 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl desteklenmesi kararlaştırılan projelere 985,5 milyon lira aktarıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, havacılık, uzay, makine, imalat, otomotiv, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler, geçen yıl proje çağrısına çıkılan alanlar oldu.
Anadolu Ajansı
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