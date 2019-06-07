Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.
|07 Haziran 2019 12:01
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.
YILDIRIM: KESİN OLACAK
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.
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