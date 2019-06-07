1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 07 Haziran 2019 12:23
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,85505,8560
Avro6,60006,6010
Sterlin7,42907,4670
ANKARA
ABD Doları5,83505,8950
Avro6,56506,6350
Sterlin7,34607,5140

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8660 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, pozitif bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 primle 5,7802'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 5,8660'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 1,27 artışla 6,6090'dan, sterlin/TL de yüzde 1,47 primle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8050'nin destek, 5,8870 ve 5,9050 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
07 Haziran 2019 12:46		 Ticaret Bakanlığı 552 milyon ithal ürünü denetledi
07 Haziran 2019 12:26
Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek
07 Haziran 2019 11:35		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Haziran 2019 11:26
Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek
07 Haziran 2019 10:59		 TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı
07 Haziran 2019 10:53
Sosyal medyadan alışverişe dikkat!
07 Haziran 2019 10:15		 Borsa güne yükselişle başladı
07 Haziran 2019 10:09
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
07 Haziran 2019 09:34		 941 havzada 21 ürüne destek
07 Haziran 2019 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bodrum 1
uyum sağlayamamak 6
s-400 füze savunma sistemi 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 1
uçurmak 2
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 2
Kendi doğrularımız 1
insanın kendisine zarar vermesi 5
bayramlar bayram ola 1
teslim olmak 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam