Ankara İtfaiyesinden 'göl ve barajlara girmeyin' uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yüzmek ve serinlemek amacıyla girilen göl, gölet ve barajlara girilmemesi yönünde Başkentlileri uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkent ve çevresinde Mogan, Mavi Göl, Kurtboğazı Barajı, Hirfanlı Barajı ve Kesikköprü gibi çok sayıda göl, gölet ve baraj bulunduğuna dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Havaların ısınması ile birlikte maalesef boğulma olayları çoğalıyor. Özellikle kırsalda bu konuda çocukların çok dikkat etmesi lazım. Gölet ve barajlarda yüzme bilseler dahi bu sulara girmemeleri lazım. Halkımızı özellikle uyarıyoruz. Keyifle gittiğimiz piknikler trajediye dönüşüyor maalesef. Çocuklar ve aileleri bilmedikleri suya girmesinler. Bunlar çok kötü sonuçlar doğurabiliyor, ocaklar sönüyor. Lütfen dikkat etsinler, akıntılı sular, barajlar bu tarz yerlerde çocuklarını suya sokmasınlar. Bu tür vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Ailelerden destek bekliyoruz."

Misina ve balık ağlarına dikkat

Ankara ve çevresinde yer alan akarsu, gölet ve barajlarda kaçak balık avcılığının yapıldığını da belirten Kurumlu, bu sularda suyun içine bırakılan balık ağı ve misina iplerinin yüzeyden görülmediğini de hatırlatarak, suya oynamak, yüzmek ya da eğlenmek amacıyla giren insanlar için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı. Ankara itfaiyesi verilerine göre, "Sualtı Arama ve Kurtarma Timi" tarafından sadece 2014-2018 yılları arasında göl, gölet ve barajlardan 49 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.