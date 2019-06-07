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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.674,00 lira oldu
 07 Haziran 2019 12:46
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.674,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00248,20250,80251,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,001.653,001.674,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00230,00228,70232,70
Lira(Tam) Ziynet 1.597,001.607,001.615,001.635,00
Yarım Ziynet 799,00806,00808,00818,00
Çeyrek Ziynet 399,00404,00404,00409,00
Anadolu Ajansı
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