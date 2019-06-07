Kadın mühendis adaylarından enerji tasarrufu sağlayan yazılım

Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) kadın mühendis adayları, elektrikli otomobillerin enerji tüketimini azaltmak amacıyla geliştirdikleri yazılımla başarılı sonuç elde etti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (İEEE) İSTE Öğrenci Topluluğunun 5 kadın üyesi, elektrikli otomobillerde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Kadın mühendis adayları uzun süren çalışmaların ardından hazırladıkları yazılımı, geçen yıl üniversite bünyesinde geliştirilen "Elektro-Mob-İste" adlı elektrikli otomobile uyguladı.

Otomobilde enerji tasarrufu sağlamayı başaran öğrenciler, aracın tek şarjla kullanım süresini yaklaşık iki katına çıkardı.

Öğrenciler, hazırladıkları yazılımla, ilki geçen yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken TEKNOFEST'te yer almaya hazırlanıyor.

Öğrencilerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Furat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu öğrenci topluluğunun kadın üyelerinin yazılım için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Geliştirdikleri yazılımı kendi ürettikleri elektrikli otomobilde kullandıklarını ve testleri başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Furat, "Hazırlanan yazılımın en önemli özelliği arabanın mekanik sistemiyle enerji veren batarya sistemi arasında daha uyumlu bir yönetim sağlamasıdır. İyi bir yönetimle araçlarda daha uzun menzile ulaşmak mümkün oldu." dedi.

Furat, daha önce bir dolumla 1 saat yol giden aracın, öğrenciler tarafından kodlanan ve kendileri tarafından geliştirilen yazılım sayesinde şu an 2 saat civarında yol katetmeye başladığını sözlerine ekledi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depci de üniversite olarak "teknoversite" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Henüz 4 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen çok yol katettiklerini ve elde ettikleri başarıyla da gurur duyduklarını ifade eden Depci, maddi ve manevi her zaman öğrencilerin yanında olduklarını aktardı.

- Başarılarıyla kendilerini kabul ettirdiler

Takım kaptanı Tuğçe Gündoğan ise kadın öğrenciler olarak otomotiv alanında başarılı bir yazılım geliştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Otomobil dünyasının daha çok erkeklere hitap ettiğini ama kadınların da bu alanda başarılı olduklarını aktaran Gündoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etapta insanlar bizi biraz yadırgamışlardı, 'Acaba altından kalkabilir misiniz, yapabilir misiniz?' diye düşünüyorlardı. Ama gösterdiğimiz başarıyı gördükten sonra destekleri bir hayli arttı. Ailem bile ilk etapta 'Saçmalama sen kadınsın, arabadan ne anlarsın.' diye karşı çıktı. Şu anda benden daha istekliler. Bu vesileyle mühendislik bölümünde okuyan geleceğin kadın mühendislerine de öncülük edip referans olmuş olduk."

Takım üyesi Ece Sultan Kaba da yerli ve milli bir yazılım geliştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, başarıyı ekip çalışmasıyla elde ettiklerini sözlerine ekledi.