Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.
|07 Haziran 2019 13:02
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize girdikten sonra kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.
Yumurtalık Halk Plajı'nda denize giren Suriyeli Mahmud İdris (15), bir süre suda batıp çıktıktan sonra kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, denizde arama başlattı.
Ekiplerce bulunan İdris'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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