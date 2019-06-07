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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
Adana'da, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu
|07 Haziran 2019 13:40
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Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 3. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle müdürlükteki bir miktar evrakın zarar gördüğü öğrenildi.
Binada soğutma çalışmaları sürüyor.
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