1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

Adana'da, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu
 07 Haziran 2019 13:40
Yazdır
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 3. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle müdürlükteki bir miktar evrakın zarar gördüğü öğrenildi.

Binada soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yardım istemeye gitti, öldürüldü
07 Haziran 2019 13:46		 Müşteriyi gasbetti, polisin üzerine pitbull saldı
07 Haziran 2019 08:30
Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
06 Haziran 2019 18:57		 Gaziantep'te polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
06 Haziran 2019 18:21
Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
06 Haziran 2019 17:02		 MSB'den generallere hakarete suç duyurusu
06 Haziran 2019 16:47
Bayram tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor
06 Haziran 2019 16:33		 Malatya'da silahlı yağma iddiası: 3 zanlı tutuklandı
06 Haziran 2019 16:14
Siirt Devlet Hastanesinde yangın hasara neden oldu
06 Haziran 2019 16:11		 Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti
06 Haziran 2019 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
'Küskünler işin ciddiyetini anladı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nasıl olsa 2
Sözde tenkit 2
Babaya hediye almak 3
valery legasov 1
keten helva 2
becayiş isteği 1
kızdığını yapmak 5
Sarı fırtına 1
bayram ertesi diyeti 4
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam