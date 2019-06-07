Yardım istemeye gitti, öldürüldü
|07 Haziran 2019 13:46
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Sivas'ta babasının çamura saplanan aracı için yakınlarda bulunan kum ocağına yardım istemeye giden Osman Köse, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana geldi.
Osman Köse (30), Köklüce köyü İncesu mezrasında balık tutan babası Bayram Köse'nin aracının çamura saplandığını öğrenerek bölgeye gitti. Mezra yakınlardaki kum ocağına yardım istemek için otomobiliyle giden Köse, ocakta çalışan E.Y. ve O.Y'nin yanına yaklaştı. Çalışanlar, kendilerine yaklaşırken aracını üzerlerine sürdüğünü öne sürdüğü Köse ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, yanında bulunan tabancayla otomobildeki Köse'ye ateş ettiği iddia edildi. Yaralanan Köse, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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