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İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

Muş'ta 1998 yılında işçi olarak başladığı plastik bidon fabrikasında 7 yıl boyunca işçi olarak çalışan Mahsum Özdemir, 2005 yılında satın aldığı fabrikada 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine ise yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor
 07 Haziran 2019 13:48
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İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

Muş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Yılda 800 ton hammadde işleyen firmanın eski çalışanı Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kayseri, Konya ve Adana illerine de satış yaparak yılda 6,5 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bölgede tek üretim yapan fabrika olduğunu belirten Muş Plastik Bidon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, 1998 yılında firmada eleman olarak işe başladığını söyledi. Firmadaki ilk görevinin ara depo görevlisi olduğunu anımsatan Özdemir, "İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve işime olan aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. 2005 yılında firma sahipleri bu işi ciddi anlamda yapabileceğimi görünce firmayı bana devrettiler. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından, KOSGEB'ten, İŞ-KUR'dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim. Bugün çalıştırdığım 40 elemanla beraber yine firmamın Doğu ve Güneydoğu'daki ciddi anlamda yükselişi hem işimize olan sadakatimiz hem de ortaklarımla beraber bu işe ciddi anlamda emek sarf etmemizdendir. Ben bunu çok ciddi anlamda kendi hayatımdan örnek olarak gösterebilirim ki bir işe aşık olduğun zaman ve dürüst yaptığın zaman çok ileriye gidebiliyorsun. İşçilikten patronluğa kadar ve firma yetkilisi, firma yöneticiliğine kadar yükselebiliyorsun. Bunu kendi hayatımda örnek olarak gördüm. 7 yıl işçilik yaptım. Geri kalanı da patron olarak sürdürüyorum" dedi.

Fabrikada günlük 2 ton civarında ham madde üretimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin de birçok iline ambalaj sevkiyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, "Fabrikamız şu anda yüzde 75 kapasite çalışıyor. Yılda yaklaşık 750-800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5-7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Ham maddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan dolayı dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik ham madde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100'e çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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