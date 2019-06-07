Tüketicilere 'sosyal medyadan alışveriş' uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde tüketici mağduriyetinin arttığını söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine, "Facebook", "İnstagram" ve "Twitter" gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketicilerin, mağdur olmaması için haklarını bilmesi, satış yapan firmaya da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketiciler yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor. Ama kargonun verdiği paketi de görünce hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde tüketici mağduriyeti arttı. Oysa tüketici kanunu uzaktan satışlarda tüketiciyi koruyucu önemli düzenlemeler içeriyor. Sosyal medyadan satış yapacak firmanın ilanının yayınlandığı mecrada ticaret sicil numarasının bulunması gerekiyor. Bunun yanında sabit telefon, açık adres, mesafeli satış sözleşmesi ve cayma bildirimi konusunda da bilgilerin yer alması gerekiyor."

- "Kart bilgilerini saklıyorlar"

Mağdur olan tüketicinin muhatap bulamadığı için tüketici hakem heyetlerinde olumlu sonuç alamadığını ve olayın adliye taşındığını aktaran Ağaoğlu, "Bu sitelerden kredi kartı ile alışveriş yapıldığından bu kartların bilgileri depolanıp daha sonra tüketicinin rızası dışında harcamalar yapılabiliyor. Dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda firma gerçekliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son aylarda bu yüzden hakem heyetlerinden tüketicinin aleyhine kararlar çıkmakta. Örneğin, bir tüketici, sosyal medya üzerinden cep telefonu siparişi veriyor. Kargosunu alınca içinden telefon yerine plastik su şişesi çıktığını görüyor. Orada tutanak tutturuyor. Bize ulaşıyor. Biz de satıcının kaydı olmadığı için tüketicimizi savcılığa gönderdik. Sonucu bekliyoruz."

Uçan, tüketicilerin bu mağduriyetlerinde eğitim seviyelerinin değil tüketici bilinçlerinin yüksek olması gerektiğini belirtti.

Bazı tüketicilerin mağduriyetlerinin küçük rakamlar olduğundan dolayı başvuruda bulunmadığını dile getiren Uçan, tüketicilere 1 lira bile olsa haklı kazançlarının peşinin bırakmaması gerektiğini ifade etti.