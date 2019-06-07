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Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu

Çanakkale'de Ramazan Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda uzun feribot kuyrukları oluşturdu
 07 Haziran 2019 15:15
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Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ege sahillerine akın eden tatilciler, trafiğe takılmamak için dün ve bugün olmak üzere dönüşe geçtiler. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Gestaş İskelesinde yaklaşık 2 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturdular.

Tatilciler, Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için uzun süre feribot sırası beklediler. Trafik polisleri de ekstra mesai harcayarak hem tatilcilerin oluşturduğu kuyruğu hem de şehir içinde trafik akışını sağladılar.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapmaya devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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