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Muğla'da orman yangını çıktı
Milas ilçesinde çıkan yangına 6 helikopter, 16 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor
|07 Haziran 2019 15:21
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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.
Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.
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