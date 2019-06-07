Şehit oğullarının adını taşıyan üst bölgesini ziyaret ettiler
Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in ailesi, oğullarının adını taşıyan Hakkari'deki üs bölgesini ziyaret etti
|07 Haziran 2019 15:36
|Yazdır
Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in ailesi, oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesine ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 2018'de Irak'ın kuzeyinde şehit olan Eker'in ailesinin oğullarının adını taşıyan üs bölgesinde, Mehmetçiklerle bir araya geldiği anların fotoğrafları paylaşıldı.
Ziyarete şehidin köyünden olan ve aynı bölgede askerlik yapan Piyade Onbaşı Mustafa Karakıl'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2019 15:54
|Verimli böğürtlen hasadına sazlı kutlama
07 Haziran 2019 15:45
|Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu
07 Haziran 2019 15:15
|Sınır birliklerine komando sevkiyatı
07 Haziran 2019 15:13
|Tüketicilere 'sosyal medyadan alışveriş' uyarısı
07 Haziran 2019 15:02
|İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu
07 Haziran 2019 13:48
|Demir elli adam: Elimi görenler önce yadırgıyor
07 Haziran 2019 12:34
|15 Temmuz Gazi'sinin ilk sözleri yine 'vatan' oldu
07 Haziran 2019 11:22
|Ege'de korkutan deprem!
07 Haziran 2019 11:20
|Dünyanın en mutlu ülkeleri
07 Haziran 2019 10:57