Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|07 Haziran 2019 15:54
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