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Gazetecinin vurulmasında 4 kişi tutuklandı
Adana'da yaklaşık iki hafta önce bir gazetecinin evinin önünde vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
|07 Haziran 2019 16:04
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Edinilen bilgiye göre, 24 Mayıs Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana'da günlük yayınlanan Egemen Gazetesi'nin kurucusu Hakan Denizli, Evren Siteleri'ndeki evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.
Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, gazeteciyi vurduğunu belirlediği Tuncay A. (24) ile olayda motosikleti kullanan Sezer Ö., olayı azmettirdiği ileri sürülen Veysi C. ve aracılık yapan Ersin E.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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