Eşyalar kül oldu, Kur'an-ı Kerim yanmadı
|07 Haziran 2019 16:05
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Trabzon'un Arsin ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ömer Çil'e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Maddi zararın meydana geldiği yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde Kur'an-ı Kerim bulundu.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, yangın sonrası yanan evde yaptığı incelemede, "Hep duyarız, yangın çıkan yerde Kur'an-ı Kerim yanmadı diye. Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bizler de şahit olduk. Dün akşam da bugün de ailemizin yanındaydık. Devletimizin imkanlarını ailemizin maddi kaybını kapatmak ve yaralarını sarmak için kullanacağız. Çil ailesine geçmiş olsun, Rabbim daha beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
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