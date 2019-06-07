1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İmamoğlu azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı başta olmak üzere CHP yöneticileri diyorsa ki, 'Biz PKK'nın, HDP'nin desteğini istemiyoruz, böyle bir destek söz konusu değildir', çıksın açıklama yapsınlar. Yok eğer bunlar doğruysa kalkıp da 'Biz bunlarla ittifak yapmıyoruz' diye milleti yanıltmasınlar
 07 Haziran 2019 16:18
Yazdır
'İmamoğlu azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası) Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın ne kadar sempatik, herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklama derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz." dedi.

Kurtulmuş, Mesudiye ilçesindeki bir salonda İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Vatansever, ülkesini, yurdunu, milletini, bayrağını seven, inançlarına bağlı Mesudiyelilere seslendiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Eğer CHP'liler, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı başta olmak üzere CHP yöneticileri diyorsa ki, 'Biz PKK'nın, HDP'nin desteğini istemiyoruz, böyle bir destek söz konusu değildir.', çıksın açıklama yapsınlar. Yok eğer bunlar doğruysa kalkıp da 'Biz bunlarla ittifak yapmıyoruz.' diye milleti yanıltmasınlar. Söylediğimiz budur. Eğer bunları açıklarlarsa ne ala. Biz de deriz ki 'Tamam.' ama açık açık, ayan beyan, zaten sahada da olan o. Bu şekilde bir ittifakın yapıldığı açıkça görülüyor. Bir taraftan bu ittifakların iş birliği içinde olacaksınız, bir taraftan da gelip bizim Karadeniz halkından oy isteyeceksiniz. Vatansever, milliyetperver, gerçekten dinine, imanına, ezanına bayrağına bağlı, şehitler, gaziler yurdu Karadeniz'den oy isteyeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki 'Biz Karadenizlilerin oylarıyla bu seçimlerde böyle bir sonuç ortaya koyduk.' Bu bir yanılgıdır. 'İstanbul'da Karadenizlilerin oylarıyla Ekrem İmamoğlu bu oyu aldı.' lafı bir şehir efsanesidir."

Ordululara teşekkür eden Kurtulmuş, her seçimde çok üstün başarı kazandığını ve Türkiye'nin en başarılı illerinin arasında en yukarılarda bulunduğunu aktardı.

Kurtulmuş, 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla söylediği sözlerle ilgili Vali Seddar Yavuz'un gerekli hukuki mücadelesini yapacağını vurguladı.

Siyasetin önce edep, ahlak işi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Siyasetçinin bir şekilde 'Kendi gücüm var.' vesaire diyerek kimseye hakaret etme, hele hele kimseye tehditte bulunma hakkı olamaz." ifadesini kullandı.

Bugünlerin gelip geçeceğini ama tortusunun kalacağını anlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın ne kadar sempatik, herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklama derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz. Yüzündeki sırların nasıl dökülmeye başladığını gördünüz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Siyaset yapacağız, siyasette mücadele edeceğiz diye kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele bu kişi devleti temsil eden, o ildeki devletin otoritesini temsil eden bir vali ise ona hakaret etmek, hatta tehditte bulunmak kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bu yanlışı şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum."

Programa AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Allah, Kandil'de de bayram namazı kılmayı nasip etsin'
07 Haziran 2019 15:05		 Akar: Hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız
07 Haziran 2019 14:49
'HDP'den, PKK'dan destek aldığınızı adam gibi ortaya koyun'
07 Haziran 2019 14:19		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
07 Haziran 2019 14:04
Binali Yıldırım: İstanbul'da Kürtçe kurs açabiliriz
07 Haziran 2019 13:32		 'Bu VIP krizi değil, devletin valisine yapılmış bir hakarettir'
07 Haziran 2019 12:19
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
07 Haziran 2019 12:01		 Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
07 Haziran 2019 10:29
Pençe'de komandolar Kandil'e ilerliyor
07 Haziran 2019 10:19		 ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
07 Haziran 2019 09:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü16:22 - 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı16:18 - 'İmamoğlu azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü'16:05 - Eşyalar kül oldu, Kur'an-ı Kerim yanmadı16:04 - Gazetecinin vurulmasında 4 kişi tutuklandı15:54 - Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem15:49 - Sahurda uyku tutmayanlar ilana baktı15:45 - Verimli böğürtlen hasadına sazlı kutlama15:36 - Şehit oğullarının adını taşıyan üst bölgesini ziyaret ettiler15:25 - Kocaeli'deki fabrika yangınında 4 gözaltı
15:21 - Muğla'da orman yangını çıktı15:15 - Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu15:13 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı15:05 - 'Allah, Kandil'de de bayram namazı kılmayı nasip etsin'15:02 - Tüketicilere 'sosyal medyadan alışveriş' uyarısı14:57 - Polise aracı ile çarparak yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı14:49 - Akar: Hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız14:40 - FETÖ firarisi eski yüzbaşı Yozgat'ta yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
Plajda skandal başörtülülere yer yok!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binary sistem 1
trt spor'un müthiş algı çalışması 1
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
bodrum 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 3
valery legasov 1
melekleri dişi sanmak 2
arefe günü alışveriş çılgınlığı 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 1
kükürtlü sabun 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam