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Bıçakla muhtar yaralayan zanlıya tutuklama
Muhtar Dede'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı
|07 Haziran 2019 17:10
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Malkara ilçesinde çıkan kavgada muhtar bıçakla yaralandı.
Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede (55) mahalledeki bir nişan töreninde havaya silahla ateş edenleri uyardı.
Bunun üzerine çıkan arbedede muhtar Dede bıçaklandı.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine ardından Çorlu Devlet Hastanesine nakledilen Dede'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Dede'yi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Aşkın T. (28) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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