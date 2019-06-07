Firari FETÖ'cü yol kontrolünde yakalandı
|07 Haziran 2019 17:13
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük bayram tatili tedbirleri kapsamında Salihli Kula güzergahı Esenyazı kavşağında yaptığı yol kontrolleri ve GBT sorgulamalarında, aldıkları bir ihbar üzerine 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip firar eden ve o günden bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadını yakaladı.
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Temmuz 2016 yılından bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadın, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca firari kadının eşi A.T.'nin de darbe gününden bu yana firari olarak arandığı belirtildi.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi kadın, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.T. isimli kadının, yapılan sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Milli Savunma Bakanlığı'dan 'Pençe Harekatı' açıklaması
07 Haziran 2019 16:47
|FETÖ firarisi eski yüzbaşı Yozgat'ta yakalandı
07 Haziran 2019 14:40
|ByLock itirafçısı: Öz'ün birebir imamı Osman Canpolat
07 Haziran 2019 10:13
|Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
06 Haziran 2019 07:30
|TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
05 Haziran 2019 21:13
|Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
05 Haziran 2019 17:19
|Bayram ziyaretine gelen kaçak FETÖ'cü gözaltına alındı
05 Haziran 2019 13:05
|Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2019 08:59
|Ayvalık Polisi FETÖ'cülere ve organizatörlerine geçit vermedi
05 Haziran 2019 08:11
|Pençe operasyonuna Milletten tam destek
05 Haziran 2019 06:10