Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Haziran 2019 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8710
|5,8720
|5,7990
|5,8000
|Avro
|6,5800
|6,5810
|6,5680
|6,5690
|Sterlin
|7,3990
|7,4360
|7,3730
|7,4100
|İsviçre Frangı
|5,8690
|5,8990
|5,8510
|5,8810
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8600
|5,9300
|5,7900
|5,8600
|Avro
|6,5450
|6,6250
|6,5450
|6,6250
|Sterlin
|7,3510
|7,5070
|7,3230
|7,4850
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