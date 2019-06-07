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Kapanışta çeyrek altın ne kadar oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 liradan işlem gördü
 07 Haziran 2019 17:26
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Kapanışta çeyrek altın ne kadar oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 250,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 250,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 250,00 250,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.634,00 1.655,00 1.648,00 1.669,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00 223,00 228,00 232,00
Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.607,00 1.610,00 1.630,00
Yarım Ziynet 799,00 806,00 805,00 815,00
Çeyrek Ziynet 399,00 404,00 403,00 408,00

Anadolu Ajansı
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