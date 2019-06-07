ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde

YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleriyle ilgili ORC'nin yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 alırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 46,7'de kaldı. Bu sonuca göre Yıldırım 0,3 puan önde görünüyor.

ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğu belirtildi.

Kararsızlar yüzde 5,5, diğerleri ise yüzde 0,8 puanda kaldı.

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem İmamaoğlu'na oy verdim, tercihimde değişiklik yok" yok diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi.

Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.