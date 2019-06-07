Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|07 Haziran 2019 18:40
|Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,55, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,37 ve avro yüzde 0,55 değer kazanırken, dolar yüzde 0,68 düşüş kaydetti.
BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle 1,5 gün işlem gerçekleştirilen haftada en yüksek 93.809,09, en düşük 89.819,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,55 artışla 93.809,09 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37 artışla 250,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 1.669,00 lira oldu.
Geçen hafta 398,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 408,00 liraya çıktı.
Bu hafta avro yüzde 0,55 değer kazanarak 6,5690 liraya çıkarken, ABD doları ise yüzde 0,68 azalarak 5,8000 liraya düştü.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
07 Haziran 2019 18:15
|Kapanışta çeyrek altın ne kadar oldu
07 Haziran 2019 17:26
|Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
07 Haziran 2019 17:24
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07 Haziran 2019 13:38
|Dünya sarsılırken TL değer kazandı
06 Haziran 2019 08:10
|Dolar 'Fed' etkisiyle 5.76'nın altını gördü
04 Haziran 2019 21:53
|Gün sonu döviz fiyatları
03 Haziran 2019 17:00
|Gün ortası döviz fiyatları
03 Haziran 2019 12:23
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
31 Mayıs 2019 18:27
|Borsa günü yükselişle tamamladı
31 Mayıs 2019 18:24