1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Torun: VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Ne oluyor bize? Niye bu ayrıştırma? Neyin öfkesi bu? Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz
 07 Haziran 2019 18:46
Yazdır
CHP'li Torun: VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Ne oluyor bize? Niye bu ayrıştırma? Neyin öfkesi bu? Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz." dedi.

Torun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sizin ve Ekrem İmamoğlu'nun hakaret ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Torun, "Onlar kendilerine kılıf buluyor. Hakaret ettiysem ben ettim. Valinin devlet adamı olmadığını, tamamen rozetsiz AKP il başkanı olduğumu ifade ettim. Bunu söylüyorum zaten." şeklinde konuştu.

"Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Ne oluyor bize? Niye bu ayrıştırma? Neyin öfkesi bu? Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz." diyen Torun, şunları kaydetti:

"Vali, devlet adamlığına yakışmayan bir harekette bulundu. Şimdi buna bir kılıf aramak için uğraşıyorlar ama olan olmuştur. Çok üzgünüm. Ordu adına, Ordulular adına üzgünüm. Böyle bir vali ile çalışmaktan son derece mutsuzum. Asla bundan sonra Ordu Valisi Ordu'dan ayrılana kadar, o gidene kadar ben o VIP'i kullanmayacağım."

Torun VIP bölümünü kullanmayarak Ankara'ya gitti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki
07 Haziran 2019 19:08		 'Kendi gazımızı üretecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz'
07 Haziran 2019 18:51
'Bakanlığa geldiğimden itibaren bu millet uyumadan uyumam'
07 Haziran 2019 18:25		 ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde
07 Haziran 2019 18:06
Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 75'ler civarında
07 Haziran 2019 16:57		 'İmamoğlu yanındaki milletvekilleri ile VIP'den geçebilir'
07 Haziran 2019 16:53
'İmamoğlu azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü'
07 Haziran 2019 16:18		 'Allah, Kandil'de de bayram namazı kılmayı nasip etsin'
07 Haziran 2019 15:05
Akar: Hudutlarımızdan yasa dışı geçişleri sıfırlayacağız
07 Haziran 2019 14:49		 'HDP'den, PKK'dan destek aldığınızı adam gibi ortaya koyun'
07 Haziran 2019 14:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki18:51 - 'Kendi gazımızı üretecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz'18:46 - CHP'li Torun: VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz18:42 - Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi18:40 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:25 - 'Bakanlığa geldiğimden itibaren bu millet uyumadan uyumam'18:15 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:06 - ORC'nin anketine göre İstanbul'da, Binali Yıldırım önde17:53 - Dünyanın en sağlıklı ülkesi belli oldu17:35 - Dünya birkaç örneği bulunan camide yılın ilk cuma namazı
17:30 - 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu17:26 - Kapanışta çeyrek altın ne kadar oldu17:24 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:17 - Anne oğul cinayetini tırnaktaki doku örnekleri aydınlattı17:13 - Firari FETÖ'cü yol kontrolünde yakalandı17:10 - Bıçakla muhtar yaralayan zanlıya tutuklama16:57 - Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 75'ler civarında16:53 - 'İmamoğlu yanındaki milletvekilleri ile VIP'den geçebilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye Fransa maçı 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 1
anatoly dyatlov 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 3
s-400 füze savunma sistemi 1
merih demiral 1
kitap kokusu 2
Nasıl olsa 2
Empoze etmek 7
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam