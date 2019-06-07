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Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın yaptığı doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasına tepki gösterdi
 07 Haziran 2019 19:08
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Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Söz konusu anlaşma, Ada'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası petrol şirketleri ile ahiren yaptığı doğal gaz gelir paylaşımı anlaşması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

GKRY ile uluslararası şirketler arasında yapılan söz konusu anlaşmaya karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının yaptığı açıklamaları paylaştıklarını ve desteklediklerini belirten Aksoy, "Söz konusu anlaşma, Ada'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir. Zira, anlaşmada Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmadığı ve Kıbrıs Türklerine gelir paylaşımında pay verilmediği anlaşılmaktadır. Bu, hem bizim hem de KKTC için kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Kıbrıs Türklerin haklarını kimseye yedirmeyecektir"

GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketlerin, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın ortak sahibi olduğunu, Ada'nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemeyeceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi haklarının yanısıra, Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için takındığı ilkeli ve kararlı duruşunu aynen devam ettirecek ve bunun için gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün ifade ettiği üzere, Türkiye Kıbrıs Türklerinin haklarını kimseye yedirmeyecektir."

Sözcü Aksoy, bu çerçevede Türkiye'nin, Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmediği veya Ada'nın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına ve gelir paylaşımına dahil etmediği sürece, Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edeceğini kaydetti.

Aksoy, bu bağlamda Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin de KKTC'nin Türkiye Petrollerine 2011'de verdiği ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarına da yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Bu vesileyle, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen, Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan, iş birliği tekliflerini reddeden ve tüm uyarılarımıza rağmen tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmeyen tarafın GKRY olduğunu bir kez daha uluslararası topluma hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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