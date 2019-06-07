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İstanbul'da emlak sahteciliğine 2 tutuklama
Sahte vekaletname düzenleyerek başkasına ait evi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı
|07 Haziran 2019 19:23
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İstanbul'da sahtecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne gelen Tuerxun H. (34) ve Wusman A'nın (30) sahte vekaletnameyle başkasına ait bir evi satmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tuerxun H'yi tapu müdürlüğünün içinde suçüstü yakaladı. Wusman A. ise evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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