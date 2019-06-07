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TBMM'ye Koruma Polisi alınacak

Emniyet, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'na personel alacak
 07 Haziran 2019 19:55
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TBMM'ye Koruma Polisi alınacak

Alımlar, TBMM Ankara Merkez ve İstanbul Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü için gerçekleşecek.

Başvurular için son tarih, illere göre değişmekle birlikte Haziran ayı ortasına kadar devam edecek.

Mülakatlar 2019 yılı içerisinde TBMM Yerleşkesinde, sonradan belirlenecek tarihlerde yapılacak.

Aranan şartlar;

*EHS mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 34.maddesine göre teklifle yeri değiştirilmemiş olmak

*Aylık kesimi ve kıdeme müessir ceza almamış olmak

*Polis Memurları, Başpolis memurları ve Komiser Yardımcıları için 36, Komiser ve Başkomiserler için 42 yaşından gün almamış olmak

*Komiser Yardımcısı ve üst rütbeli personel harici;Erkek Başpolis ve Polis Memurları için 1.75, Bayan Başpolis ve Polis Memurları için 170 cm boyundan az olmamak

*Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personelin mecburi hizmet süresini tamamlamış olmak

*2.bölge hizmetini yapmış veya en fazla iki kez ertelemesi yapılmış olmak Bu şartlara haiz olanların müracaat formu doldurarak çalıştıkları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Memurlar.Net
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