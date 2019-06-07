1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

Bayram tatili sonrası Ankara-Bursa yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
 07 Haziran 2019 20:13
Yazdır
Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Bursa yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Ankara'dan Bursa'ya gitmek için İnegöl'den geçen araç sürücüleri bazı bölgelerde trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Uzun araç kuyruğunu gören bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandıkları dikkat çekti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan ilerleyen saatlerde trafikte yoğunluğun daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Emniyet ekipleri sürücüleri kurallar karşı uyararak dikkatli bir şekilde seyir etmelerini istedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en sağlıklı ülkesi belli oldu
07 Haziran 2019 17:53		 Açık havada yağmur altında cuma namazı
07 Haziran 2019 17:35
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
07 Haziran 2019 17:30		 Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2019 15:54
Verimli böğürtlen hasadına sazlı kutlama
07 Haziran 2019 15:45		 Şehit oğullarının adını taşıyan üst bölgesini ziyaret ettiler
07 Haziran 2019 15:36
Tatilcilerin dönüş çilesi: 2 km feribot kuyruğu
07 Haziran 2019 15:15		 Sınır birliklerine komando sevkiyatı
07 Haziran 2019 15:13
Tüketicilere 'sosyal medyadan alışveriş' uyarısı
07 Haziran 2019 15:02		 İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu
07 Haziran 2019 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu20:53 - 'Belediye ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her projeyi yapacağız'20:37 - Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota20:35 - Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı20:13 - Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu20:10 - Bakan Soylu: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak19:59 - Sosyal medyadan tropik hayvan satışına 4 gözaltı19:55 - TBMM'ye Koruma Polisi alınacak19:45 - HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz19:34 - Kahvede otururken sırtına maganda kurşunu isabet etti
19:23 - İstanbul'da emlak sahteciliğine 2 tutuklama19:10 - S-400'lerin teslimine 2 ay içerisinde başlanacak19:08 - Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki18:51 - 'Kendi gazımızı üretecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz'18:46 - CHP'li Torun: VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz18:42 - Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru toprağa verildi18:40 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:25 - 'Bakanlığa geldiğimden itibaren bu millet uyumadan uyumam'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu
Yeni askerlik sisteminde erken terhise 'kademeli formül'
CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı
2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
ABD S-400 için yaptırım kararını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye Fransa maçı 2
Elden düşme 2
Kendi doğrularımız 1
dişileri melek sanmak 4
Sözde tenkit 3
kitap kokusu 2
merih demiral 2
Kağıt helva arası dondurma 1
insanın kendisine zarar vermesi 5
kazım arslan 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam