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Elazığ'da trafik kazası: 15 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
|07 Haziran 2019 20:35
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Ramazan Zengin idaresindeki 25 FN 250 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Yunus Tanrıverdi yönetimindeki 23 DR 100 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tanrıverdi'nin kullandığı araçta bulunanların, yakınlarının nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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